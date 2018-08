Im neuen Read Dead Redemption 2 Trailer zeigt uns Rockstar endlich Gameplay zum heiß erwarteten Open-World-Western. Was wir sehen, könnte für kommende Spiele mit offener Welt wegweisend sein.

Zweieinhalb Monate vor Release zeigt Rockstar Games endlich ausführlich Gameplay zu Red Dead Redemption 2 und was sollen wir sagen? Es sieht fantastisch aus: Rau, dreckig, weit und einfach wunderschön. Ganze sechs Minuten können wir uns einen Einruck von der lebendigen Wildwestwelt und ihren Charakteren verschaffen.

Was vor allem auffällt ist, wie viele Aspekte der Umgebung auf den Spieler reagieren. Personen, die euren während eines Gesprächs hinterherlaufen, aufgescheuchte Vögel, andere Reiter, die euch im vorbeigehen winken. Zumindest im Trailer wirkt alles wie aus einem Guss.

Pferde sind ein wichtiger Aspekt des Spielgeschehens. Je mehr ihr euch mit eurem Ross beschäftigt, sei es durch einen Ausritt oder Pflege, desto zuverlässiger wird es als Partner sein. Was der erste Gameplay-Trailer vor allem verspricht: allerhand Aufgaben, die euer Abenteuer befüllen. Verschafft euch am besten selbst einen Eindruck. Am Ende des Videos wird übrigens ein weiterer Trailer angekündigt. Wann dieser erscheint, wurde allerdings nicht spezifiziert. Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PS4 und Xbox One.

Red Dead Redemption 2 - Offizielles Gameplay Video (dt.) Rund sechs Minuten erster Spielszenen aus Red Dead Redemption 2 - jetzt auch mit deutschen Texten.

