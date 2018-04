Die Hardware-Experten von Razer schlagen einen neuen Weg ein und bieten nun auch Spiele in digitaler Form an. Dazu wurde nun ein entsprechender Store geöffnet, der auch Käufer der hauseigenen Produkte belohnt.

Razer hat mit dem Razer Game Store ein komplett neues Angebot gestartet. Dabei handelt es sich um eine neue Distributionsplattform für PC-Spiele, über die ihr digitale Spielversionen aktueller Titel sichern könnt. Das Angebot ist ab sofort bereits unter gamestore.razer.com zu erreichen.

Profitieren sollen dabei auch Käufer der hauseigenen Razer-Hardware und -Peripheriegeräte, denn diese erhalten künftig als Belohnung bei jedem Kauf auch zSilver. Dabei handelt es sich um eine digitale Währung, die im Razer Game Store zum Erwerb von Spielen eingesetzt werden kann. Auch Käufe mit Kreditkarten werden dabei unterstützt. Zahlungen mit zGold garantieren euch außerdem eine größere Menge der digitalen Währung zSilver als Prämie. Durch dieses Prämiensystem will Razer mehr Käufer der eigenen Produkte anziehen und diese mit Spielen indirekt belohnen.

Zum Start ist der Razer Game Store vollständig lokalisiert in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten eröffnet. Alle Inhalte, Preise, Zahlungsmethoden und der Kundensupport wurden für die jeweilige Region übersetzt und entsprechend angepasst. Alle anderen europäischen Länder greifen zunächst auf den englischsprachigen Store mit Euro-Preisen zu.

Über den Razer Game Store werden ausschließlich autorisierte Produkt-Codes verkauft; Razer arbeitet dazu mit vielen Publishern und Entwicklern zusammen, so dass alle Spiele dort auch wirklich vollständig lizenziert sind. Jeder Kauf wird mit zSilver-Prämien, Gutscheinen und Hardware-Rabatten belohnt und es gibt auch exklusive Deals, die es in dieser Form dann nur im Razer-Store gibt. Der Spielekatalog umfasst zum Start unter anderem die Titel von Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver und Rockstar. Um den Start zu feiern, könnft ihr euch exklusive Ubisoft-Deals mit Rabatten von bis zu 75 Prozent auf Titel wie Assassin's Creed: Origins, Watch_Dogs 2 oder Far Cry 4 sichern.