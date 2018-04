Nachdem LawBreakers aus dem Hause Boss Key Productions ziemlich gefloppt ist und die Erwartungen nicht erfüllen konnte, machen die Entwickler nun - wie sollte es anders sein - einen Battle-Royale-Titel.

LawBreakers-Entwickler Boss Key Productions kann sich dem aktuellen Trend dann auch nicht entziehen und hat kurz nach der Verkündung des Endes der Arbeiten an LawBreakers nun auch schon einen neuen Titel angekündigt. Dieser heißt Radical Heights und ist natürlich ein Battle-Royale-Spiel.

Der Release lässt gar nicht lange auf sich warten, denn Radical Heights startet bereits am morgigen 10. April 2018 bei Steam in den Early Access. Über die PC-Version hinaus sind gegenwärtig keine weiteren Umsetzungen angekündigt.

Radical Heights will sich von der Konkurrenz vor allen Dingen durch das Setting abheben, denn das Spiel setzt auf ein von den 1980er Jahren inspiriertes Flair. Spieler werden in eine riesige Kuppel geworfen, wo natürlich ausgefochten wird, wer als Letztes überlebt. Außerhalb der Kuppel wird es aber auch eine Vielzahl an Methoden geben, um Geld zu verdienen und die Zuschauer durch den Look zu überzeugen, denn die Kämpfe sind Teil einer Game-Show.

Creative Director ist Zach Lowery, der in einem Statement bestätigt, dass Radical Heights als Herzensangelegenheit bereits seit fünf Monaten entwickelt wird und komplett via Boss Key Productions selbst veröffentlicht wird. Man sei selbst großer Fan von Battle-Royale-Titeln und wollte das Genre nun mit dem futuristischen 80er-Jahre-Look paaren, denn eigentlich spielt der Titel sogar 2023.

Radical Heights soll im Free-to-Play-Modell verfügbar sein. Gameplay-Vorteile soll es via Echtgeld aber auf keinen Fall geben. Über die Steam-Webseite gibt es bereits ein Founder's Pack mit kosmetischen Gegenständen; weitere Mikrotransaktionen dieser kosmetischen Natur sollen folgen.