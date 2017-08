Der PC-Shooter Quake Champions befindet sich seit geraumer Zeit in einer geschlossenen Beta-Testphase. Diese wird der Titel aber in Kürze verlassen; dann könnt ihr euch mit der Early-Access-Version eindecken und loslegen.

Wie Bethesda und id Software heute in einer Pressemeldung bestätigten, wird die Closed Beta von Quake Champions auf dem PC am kommenden Dienstag, den 22. August 2017 enden. Gleichzeitig startet der Multiplayer-Titel dann in den Early Access auf Steam und via Bethesda.net-Launcher.

Die Early-Access-Fassung wird neue Karten, Features und einen besonderen Champion, den DOOM Slayer aus dem gleichnamigen Spiel, beinhalten. Zum Start dieser neuen Version wird auch das Champions Pack angeboten, das alle aktuellen und künftigen Champions sowie weitere Spielboni umfasst. Der Einführungspreis wird bei 29,99 Euro liegen, was einem Rabatt von 25 Prozent auf den später regulären Preis von 39,99 Euro entspricht.

Die Inhalte des Champions Pack im Überblick:

Alle elf aktuellen Champions: Ranger, Visor, Scalebearer, Nyx, Anarki, Clutch, Sorlag, Galena, Slash, B.J. Blazkowicz aus Wolfenstein II: The New Colossus und den neuen DOOM Slayer.

Alle kommenden Champions – inklusive mindestens sechs zusätzlicher Champions – die vor Ende 2018 erscheinen werden, sowie sämtliche darauffolgende.

Ein exklusiver Early-Access-Skin für Ranger, den härtesten Knochen der Reihe. Dieser ist ausschließlich im Rahmen der Early Access-Phase für Käufer des Champions Packs erhältlich.

Drei Reliquiare (Beutekisten, die drei Spielgegenstände für die Anpassung von Profil, Champion und Waffen enthalten. Dazu gehören Skins, Shader, Namensplaketten und mehr.)

Die Free-to-Play-Version von Quake Champions erscheint in den kommenden Monaten. Wer bereits einen Closed-Beta-Code eingelöst hat, kann den Titel auch weiterhin kostenlos spielen.

Die offiziellen neuen Features in der Early-Access-Fassung sind:

Zwei neue Karten: Church of Azathoth und Tempest Shrine

Ein neuer Champion: DOOM Slayer

Runen-Herausforderungen: Spieler werden dafür belohnt, neue Runen-Herausforderungen abzuschließen. Diese können in Rucksäcken gefunden werden.

Wissens-System: Spieler können überall in der Arena Schriftrollen des Wissens in Vasen finden. Indem sie alle zehn Schriftrollen eines bestimmten Champions finden, können Spieler so dessen besonderen Wissens-Skin freischalten.

Verbesserter Einstieg für neue Spieler: Neue Features helfen Fragger-Frischlingen beim Einstieg. Dazu gehören ein Tutorial zur Bewegung, ein Schießstand sowie die Möglichkeit, ein Skill-Level zu wählen.

Neue Anpassungsoptionen: Zu diesen gehören neue Champion-Skin-Sets und Waffen-Shader.

Sprach-Chat im Spiel