Shooter-Nostalgiker unter euch beschäftigen sich auf dem PC sicherlich weiterhin mit Quake Champions. Für das Online-Actionspiel steht auch im März wieder ein frisches Update auf dem Plan, und das bringt einen neuen Spielmodus und mehr mit sich.

Seit längerer Zeit befindet sich Quake Champions mittlerweile im Early Access und wächst in dieser Phase der Entwicklung weiter an. Auch im März gibt es nun wieder ein neues Update, das neue Inhalte, Funktionen und Verbesserungen mit sich bringen wird, was nicht zuletzt auch auf das Feedback der Community zurückzuführen ist.

Der Patch wird ab Donnerstag, den 15. März 2018 zur Verfügung stehen, wie id Software nun bekannt gab. Im kostenlosen Update gibt es mit "Instafrag" unter anderem den ersten neuen Modus seit dem Ende der Closed Beta. Konkret werden die neuen Inhalte wie folgt angegeben:

NEUER SPIELMODUS – "Gestatten: Instafrag – Der rasante und fragtastische Klassiker findet endlich seinen Weg in Quake Champions! In diesem neuen Modus für Gelegenheitsspieler ist jeder Treffer tödlich. Die Spieler starten nur mit der Railgun und dem Gauntlet in jedes Match. Auf andere Waffen und die Pickups für Rüstung, Gesundheit und Powerups müssen sie verzichten. Die Champions können jedoch ihre aktiven und passiven Fähigkeiten einsetzen und Cooldown-Sanduhren werden ebenfalls erscheinen."



NEUE RANGLISTEN – "Der 2v2-TDM-Ranglistenmodus – Zusätzlich zu den intensiven Mann-gegen-Mann-Gefechten des Duell-Modus können Spieler sich jetzt einen Kumpel schnappen und sich mit ihm zusammen anderen Teams in tödlichen 2v2-Showdowns stellen. Die Wahl der richtigen Champions und Fähigkeits-Kombinationen werden darüber entscheiden, wer sich den Platz an der Sonne in den Bestenlisten sichern kann."



NEUE LOOKS – "Kosmetische Frühlingsgegenstände – Der Frühling rückt näher! Die perfekte Gelegenheit also, sich mit neuen Outfits einzudecken. Mit den kosmetischen Frühlingsgegenständen in Quake Champions haben Spieler die Möglichkeit, ihre Champions mit Waffen- und Champion-Shadern in bunte Pastelltöne zu kleiden. Zusätzlich wird es eine Auswahl an neuen Profilsymbolen, Namensplaketten und festlichen Kopfbedeckungen (darunter ein Einhornhut, ein Vogelnest und mehr) im Frühlingsdesign geben. Nichts geht über's Fraggen in freundlichen Pastelltönen."



NEUE EINSTELLUNGEN – "Zeit für den „Keine Fähigkeiten“-Modus – Spieler mit Retro-Faible können bald die aktiven Fähigkeiten ihrer Champions deaktivieren. Diese Option steht nur für benutzerdefinierte Spiele zur Verfügung."