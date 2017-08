Der in Deutschland so populäre Landwirtschafts-Simulator bekommt Anfang des kommenden Jahres 2018 neue Konkurrenz. Techland hat heute das Release-Date von Pure Farming 2018 für PC, PS4 und Xbox One bekannt gegeben.

Auch Techland intensiviert seine Bemühungen im Bereich der Landwirtschafts-Simulationen. Das bislang pauschal für Anfang 2018 anberaumte Pure Farming 2018 wurde nun mit einem konkreten Release-Datum versehen.

Laut der heutigen Pressemeldung von Techland Publishing dürft ihr euch bei Interesse den 13. März 2018 rot im Kalender anstreichen; ab diesem Tag soll Pure Farming 2018 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Vorbestellungen sollen in Kürze möglich sein; Frühentschlossene können sich dabei eine Day-1-Edition sichern, die eine neue Karte (Bayern) beinhaltet. Hier wird der Anbau von Raps und die Schafzucht ermöglicht.

Exklusiv über Techlands neue Vertriebsplattform Gemly gibt es außerdem zwei spezielle Vorbesteller-Boni in Form des JCB Radlader 435S und dem neuen Erntegut Orangen, die auf der Montana-Karte angebaut werden können. Eine ebenfalls erhältliche Digital Deluxe Edition enthält außerdem drei exklusive Maschinen, lizensiert von Lindner, Gomselmash und Landini, die Deutschland-Karte sowie ein spezielles Kleidungspaket, das vier Outfits für den Ingame-Charakter umfasst.

Pure Farming 2018 wird kommende Woche in Halle 8.1 am Techland-Stand auch auf der gamescom in Köln spielbar sein. Den neuen Messe-Trailer gibt es schonmal anbei für euch.