Der Herbst ist mittlerweile in Deutschland mehr oder weniger angekommen und an Wochenenden zieht man sich da wieder lieber zum Zocken zurück. Was gibt es da Besseres, als eine kostenfreie Vollversion? Psychonauts lässt sich derzeit für lau abgreifen!

Ursprünglich im Jahr 2005 veröffentlicht, zählt Psychonauts durchaus als Kult-Titel. Wer bislang noch nicht in den Genuss des Adventures kam, der kann sich dieses nun kostenlos sichern und durchstarten.

Im Humble Store gibt es derzeit eine Aktion, in deren Rahmen ihr euch die Vollversion gratis herunterladen könnt. Allerdings müsst ihr flott sein, denn diese läuft im Zeitpunkt dieser Meldung nur noch gut einen Tag und 11 Stunden. Am Samstag-Abend ist ein kostenfreier Download damit dann nicht mehr möglich. Erwähnenswert: Es handelt sich um eine DRM-freie Spielversion inklusive Steam-Key.

In Psychonauts übernehmt ihr die Rolle von Raz, einem Kind mit psychischen Kräften, der am Rock Psychic Summer Camp teilnimmt. Dort übernimmt ihr die Köpfe von anderen Leuten. Jedes der Level basiert auf den Gedanken eines anderen Charakters, den ihr im Spielverlauf antrett.