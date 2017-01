Psychonauts: In the Rhombus of Ruin

Mit Psychonauts: In the Rhombus of Ruin erscheint schon bald ein exklusiver VR-Ableger der Franchise. Nun wurde ein offizieller Termin genannt.

Bevor ihr mit Psychonauts 2 in ein waschechtes Sequel innerhalb der Franchise starten könnt, erscheint schon bald mit Psychonauts: In the Rhombus of Ruin ein exklusiver Ableger für PlayStation VR. Nun haben die Verantwortlichen einen offiziellen Release-Termin genannt.

So heißt es, dass ihr ab dem 21. Februar in das Abenteuer starten dürft. Dabei soll es sich jedoch nicht um ein vollwertiges Sequel, sondern um eine Standalone-Auskopplung handeln. Ihr bekommt nicht nur ein paar großartige Rätsel präsentiert, sondern auch eine Überleitung zwischen Teil eins und zwei.