PS Plus vs. Xbox Games with Gold

Folgende Spiele erhaltet ihr im Zuge des PlayStation-Plus-Programms:

Bloodborne (PS4)

Mit Bloodborne erhalten PS4-Spieler diesen Monat einen waschechten Playstation-exklusiven Blockbuster aus der AAA-Kategorie. In der düsteren Welt von Yharnam erwarten euch bockschweres Gameplay, spektakuläre Bosskämpfe und ein Art Design, das sich von Lovecraft- und Gothic-Horror inspirieren ließ. Entwickler From Software blieb mit Bloodborne seiner Dark-Souls-Formel treu, machte das Kampfsystem aber einen Tick flotter und den Einstieg zugänglicher.

Aus unserem Bloodborne Test: „Bloodborne ist das Spiel des Jahres. Das Level-Design gehört mit zum besten, was dieses Medium zu bieten hat. Jede Auseinandersetzung ist fordernd, taktisch und befriedigend. Atmosphärisch raubt euch das Spiel den Atem. Ernsthaft: Wenn ihr noch keine PlayStation 4 besitzt, dann holt euch eine. Und wenn es nur für dieses Spiel ist. Ihr werdet es nicht bereuen.“ Wertung: 10/10 (zum Bloodborne Test)

Metascore: 92

Ratchet & Clank (PS4)

Man kann das Ratchet-&-Clank-Remake im Prinzip mit nur einem Wort zusammenfassen: Spaß. Und den hat man nicht nur der ausgeklügelten Spielmechanik, sondern vor allem auch den unglaublich humorvollen Dialogen zu verdanken. Auch die Grafik ist definitiv hervorzuheben: Ratchet & Clank gehörte 2016 zu den schönsten Spielen – egal auf welcher Plattform. Ratchet & Clank zeigt, dass das Jump-'n'-Run-Genre nicht nur aus Mario besteht.

Aus unserem Ratchet & Clank Test:So und nicht anders muss die Neuauflage eines Klassikers aussehen. Was die Jungs von Insomniac Games mit dem Reboot auf der PlayStation 4 abliefern, ist grandios.“ Wertung: 8.5 (zum Ratchet & Clank Test)



Metascore: 85

Mighty No. 9 (PS4 / PS3)

Auf der PS4 schneidet Mighty No. 9 noch am besten ab und das will schon etwas heißen. Unzählige Fans haben sich auf diesen geistigen Nachfolger von Mega Man gefreut, haben ihn sogar mitfinanziert und sind doch so bitter enttäuscht worden. Ein schwaches Level-Design und veraltete Grafik waren dann doch nicht so ganz, was sich Fans von diesem Hoffnungsträger erwartet haben.

Aus unserem Mighty No. 9 Test: „Ich habe wirklich versucht, das Spiel zu mögen. Das Gameplay fühlt sich gut an und es macht Spaß, durch die Gegner einfach durchzufliegen. Doch das Level-Design hat mich innerhalb kürzester Zeit wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.“ Wertung: 6.0 (zum Mighty No. 9 Test)



Metascore: 52

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Auf der PS2 geboren und seither immer wieder aus der Versenkung gezogen. The Legend of Kay ist einfach nicht totzukriegen. Die Katzen leben immer noch im Einklang mit der Natur und noch immer ist der Titel ein solides Action-Adventure. Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass das Spiel aus deutscher Manufaktur immer wieder auf neuen Plattformen erscheint. Für den Fall, dass ihr es noch nicht gespielt habt, kommt hier natürlich die ultimative Gelegenheit, aber wie wahrscheinlich ist das schon?

Unsere Wertung: 86 % (zum Legend of Kay Test)

Metascore: 62

Claire: Extended Cut (PS Vita)

Claire ist eines jener Indie-Spiele, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die menschliche Psyche zu erkunden. Verpackt als verstörender Horrortrip inmitten einer Welt von Verlust und Depressionen einer jungen Frau. Euer größter Feind in Claire ist der voranschreitende Wahnsinn, der optisch ansprechend inszeniert wird. Der Mischstil aus 2-D und dreidimensionalem Leveldesign wird aber nicht jedem gefallen.

Unsere Wertung: --

Metascore: vermutlich 60

Bombing Busters (PS4, PS Vita)

Ein Bomberman-Klon, wie er im Buche steht. Bombing Busters versucht nicht mal zu verstecken, woher die Inspiration für diesen Titel für PS4 und PS Vita stammt. Entsprechend kommt das Spiel auch erst im Multiplayer so richtig in die Gänge. Aber für Puristen wird es niemals etwas geben, das an das Original herankommt.

Metascore: vermutlich 60