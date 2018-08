PS Plus vs. Games with Gold vs. Twitch Prime

Zum achten Mal in diesem Jahr werden Gratisspiele verteilt. Im August warten einige interessante Titel darauf, von euch gespielt zu werden. Mit dabei Highlights wie Mafia 3 und For Honor. Mal sehen, wer diesen Monat die Nase vorn hat.

Folgende Spiele könnt ihr unter Twitch Prime herunterladen:

Jotun: Valhalla Edition

Kaum normale Gegner, fast nur Bosse: In Jotun ist die gefallene Wikingerkriegerin Thora einen nicht gerade ehrenhaften Tod gestorben. Um doch noch Zutritt zu Walhalla zu erhalten, muss das arme Kampfweib die Götter beeindrucken. Die finden es besonders toll, wenn ihr die Jotun genannten Bosse besiegt. Jotun besticht durch knackige Fights und vor allem durch seine vollständig handgezeichnete Grafik, die eine Vorliebe für Details hat. Die Valhalla Edition enthält den gleichnamigen Modus, in dem ihr euch noch mächtigeren Jotun stellen müsst – diesmal mit Timer und genauer Analyse eures Kampfverhaltens. Fans von Shadow of the Colossus und Titan Souls sollten sich das definitiv mal ansehen!

Metascore: 72 (PS4), 73 (Xbox One), 74 (Switch)

Unsere Wertung: 70 (Originalversion; zum Jotun Test)

Jotun - Valhalla Edition Announcement Trailer Zum kommenden Jotun wurde nun die Valhalla Edition offiziell vorgestellt.

Death Squared

Noch im letzten Monat gab es Death Squared auf der Xbox als Game with Gold. Diesen Monat packt Twitch das Knobelspiel für den PC in sein Programm. In Death Squared arbeiten bis zu vier Spieler kooperativ in 80 Leveln, wo ihr immer wieder in Situationen geratet, in denen ihr glaubt, alles unter Kontrolle zu haben, bevor alles schiefgeht. Eure Aufgabe ist es, einen farbigen Würfel zum Ziel derselben Farbe zu befördern. Klingt einfach, wären da nicht jede Menge Hindernisse und Fallen im Weg. Ein hohes Maß an Kommunikation ist also erforderlich, damit jeder sein Ziel erreicht.



Metascore: 72 (PS4), 80 (Xbox One), 78 (Switch)

Unsere Wertung: --





Antihero

Antihero ist ein Krimi, der in der viktorianischen Unterwelt spielt. In dem rundenbasierten Strategiespiel müsst ihr Kriminelle und Straßenbengel, die aus einem Dickens-Roman stammen könnten, überzeugen, sich eurer Diebesbande anzuschließen, ganz ähnlich wie in Oliver Twist. Verpackt ist das alles in einen düsteren Comicgrafikstil, der viele von euch an Don’t Starve erinnern dürfte.

Metascore: 81

Unsere Wertung: --

Wizardry-Bundle

Mit dem Wizardry-Bundle erhaltet ihr nicht nur ein Spiel, sondern gleich drei Teile der klassischen Rollenspielreihe. Die Dark-Savant-Trilogie besteht aus Wizardry 6, 7 und 8, die zwischen 1990 und 2001 erschienen sind und damit schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Wizardry zählt zu den Urvätern moderner Videospiele. Gerade die letzten drei Teile durchliefen viele technische Wandlungen und sind ein Stück Videospielgeschichte, das man sich zumindest einmal angesehen haben sollte.

Metascore: --

Unsere Wertung: --

SteamWorld Dig

Erkundet in SteamWorld Dig eine große unterirdische Welt und kämpft gegen Feinde, um schließlich wertvolle Schätze zu finden, mit denen ihr eure Fertigkeiten aufwerten könnt. Euch erwartet eine Mischung aus Jump ’n’ Run und Metroidvania. Wenn ihr in eurer Geldgier allerdings den Löffel abgebt, werdet ihr wieder zurück an die Oberfläche befördert und verliert eure Reichtümer. Aber keine Sorge, die könnt ihr auf dem Weg nach unten wieder einsammeln.

Metascore: 76

Unsere Wertung: --