PlayStation Now vs. Xbox Game Pass

Zwei große Konsolenhersteller, zwei verschiedene Spiele-Abos: Sonys PlayStation Now und Microsofts Xbox Game Pass müssen sich in unserem Vergleich beweisen. Welcher Service bietet mehr?

Das Konzept

Zum Preis von 14,99 Euro pro Monat bietet euch PlayStation Now die Möglichkeit, eine Vielzahl von Spielen via Stream zu spielen. Um die Titel zocken zu können, benötigt ihr eine permanente Internetverbindung. Erforderlich ist eine Bandbreite von 5 MBit pro Sekunde, damit keine Ladezeiten oder gar Verbindungsabbrüche auftreten. Gibt es doch mal Probleme, warnt euch das System rechtzeitig, so dass ihr gegebenenfalls noch speichern könnt. Der Stream funktioniert über eine gesonderte App auch auf Windows-PC.

Das Angebot

Derzeit stehen euch ungefähr 500 Spiele zur Verfügung, die sich auf PlayStation 3 und PlayStation 4 aufteilen. Ehemalige Download-Games der PS3 sind ebenso dabei wie große Retail-Spiele auf der PS4 – hier gehören Until Dawn, God of War III Remastered und Killzone: Shadow Fall zu den Highlights. Kleinere Download-Titel stellen den größten Teil des Angebots dar. Speziell nach Plattform könnt ihr den Katalog nicht filtern, sondern lediglich Genre, USK-Kennzeichnung und Sortierung (A-Z oder Veröffentlichung) festlegen.

Pro

keine Speicherplatz-Probleme dank Stream

geringer Anspruch an die Internet-Leitung

umfangreiches Angebot an Spielen

Trophäen werden unterstützt

überzeugende Technik (Auflösung, Bildrate usw.)

Contra