Square Enix kündigt neues Rollenspiel an

Das neue Square-Enix-Studio Istola arbeitet mit Project Prelude Rune an einer völlig neuen Rollenspielmarke. Abgesehen davon ist zwar noch nicht viel bekannt, allerdings arbeitet der ehemalige Tales-Produzent Hideo Baba an dem Titel.

Project Prelude Rune wird das erste Werk des neuen von Square Enix gegründeten Studios Istola. In einer offiziellen Mitteilung weist der Publisher darauf hin, dass "Istola" das griechische Wort für "Geschichte" sei. "Das Ziel des Studios ist es, unvergessliche Geschichten zu liefern, die die Spieler in ihrem eigenen Leben inspirieren und neue Spielerfahrungen in die Welt hinaustragen", heißt es. Dazu hat Square drei Artworks enthüllt, die den Himmel und Fliegen als zentrale Thematik erkennen lassen.

Hideo Baba, der bis vor kurzem noch bei Namco Bandai gearbeitet hat, produziert Project Prelude Rune. Noch gibt weder Angaben darüber, wann der Titel erscheinen soll, noch für welche Plattformen er geplant ist. Der Titel befindet sich offensichtlich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Istola sucht aktuell nach Planungspersonal, Designern und Programmieren.