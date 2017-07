Fußball-Fans aufgepasst: Mit Pro Evolution Soccer 2018 könnt ihr schon in dieser Woche einen der beiden großen Titel des Genres ausprobieren!

Der einzige große Konkurrent der FIFA-Reihe ist seit Jahren Pro Evolution Soccer. Den neuen Teil Pro Evolution Soccer 2018 könnt ihr euch nun vorab einmal ansehen, bevor dieser im September erscheint. In dieser Woche beginnt nämlich die Multiplayer-Beta.

Die Testphase wird online abgehalten und in dieser Woche auf PlayStation 4 und Xbox One durchstarten. Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 20. Juli. Das Ende der Beta-Testphase ist für den 30. Juli 2017 anberaumt. Dabei dürft ihr euch im Modus Schnelles Spiel allein gegen einen Gegner wagen oder im 3-gegen-3-Online-Koop antreten. An Teams sind die brasilianische und französische Nationalmannschaft enthalten, Austragungsort ist die Neu Sonne Arena. Weitere Einstellungsoptionen: Es darf bei Tag und bei Nacht sowie bei gutem und bei regnerischem Wetter gespielt werden.

Auf der PS4 wird keine PS-Plus-Mitgliedschaft benötigt, auf der Xbox One hingegen ist eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft Voraussetzung für die Teilnahme. Eine reguläre spielbare Demo soll auch noch veröffentlicht werden, wenn der Release der Vollversion am 14. September 2017 näher rückt.