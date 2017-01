Wer bislang noch einen Bogen um den Indie-Hit Prison Architect gemacht hat, für den bietet sich in Kürze womöglich eine interessante neue Möglichkeit zum Kauf auf dem PC an.

astragon hat heute nämlich die bevorstehende Veröffentlichung der neuen Aficionado Bonus Edition von Prison Architect angekündigt. Die neue Fassung der Gefängnis-Management-Simulation soll ab dem 01. März 2017 erhältlich sein und bietet neben dem eigentlichen Spiel diverse Extras.

So sind in der Verpackung auch eine Soundtrack-CD, ein Artbook in digitaler Form, Abzieh-Tattoos, Sticker und ein DIN-A2-Poster enthalten. Die für den deutschsprachigen Raum von astragon lizenzierte PC-Version wird für 19,99 Euro angeboten. Das Spiel zählt auf den Plattformen bereits über zwei Millionen Spieler.