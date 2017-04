Noch vor dem Release der Vollversion könnt ihr euch Portal Knights nun anhand einer kostenfreien Testversion auf PS4 und Xbox One ansehen.

Publisher 505 Games und Entwickler Keen Games gaben heute zusammen die Veröffentlichung einer kostenfreien Testversion von Portal Knights bekannt. Diese kann ab sofort auf den Plattformen PS4 und Xbox One in Europa sowie in den Vereinigten Staaten bezogen werden. Das 3D-Sandbox-Action-RPG lässt sich auf den Konsolen damit noch vor dem Release am 18. Mai ausprobieren.

Die Probierversion ist komplett lokalisiert und gewährt euch Zugriff auf die erste Insel sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen Splitscreen-Modus für zwei Spieler. Dabei könnt ihr die Grundlagen des Kampfs sowie die Herstellung im Spiel kennenlernen. Die Speicherstände können aus der Testversion später auch auf die Vollversion übertragen werden.

Mit dem Release der Vollversion am 18. Mai endet auf Steam auch die Early-Access-Phase, die auf dem PC schon länger läuft. Exklusiv in der deutschsprachigen DACH-Region gibt es zum Release eine limitierte Erstauflage mit kostenfreien Boni.