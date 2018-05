Polk Audio, einer der Marktführer für Lautsprecher-Systeme in Nordamerika, hat mit der Command Bar nun erstmals eine TV-Soundbar mit vollständiger Integration von Amazons Sprachsteuerung Alexa vorgestellt.

Die neue Command Bar soll aber nicht nur mit Alexa punkten, sondern auch mit einem raumfüllenden Surround-Sound. Für den Bass soll zudem ein Wireless-Subwoofer sorgen, der mit allen gängigen TV-Modell kompatibel ist. Gesteuert wird die Command Bar via der beigelegten Fernbedienung sowie den Gehäusetasten oder eben auch per Sprachbefehl.

So könnt ihr unter anderem auch Serien bei Amazon Video über Fire TV auswählen und starten, Hörbücher auf Audible abspielen oder Musik über verschiedene Streamingdienste anhören. Der Release der Command Bar ist ab Juli 2018 in der Farbvariante Schwarz zum Preis von 399 Euro geplant. Der Vertrieb wird in Deutschland exklusiv über Amazon sowie Media Markt und Saturn erfolgen.

Die Features laut offiziellen Angaben im Überblick: