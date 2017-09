Während der vergangenen Nintendo Direct gab es etliche neue Informationen zu Pokémon UltraSonne und UltraMond. Unter anderem ist nun klar, was es mit den beiden Pokémon auf dem Cover der Spielverpackungen auf sich hat.

Auf der gestrigen Nintendo Direct gab es zwar keine Neuigkeiten zum kommenden Switch-Ableger der Pokémon-Reihe, dafür einige interessante neue Informationen zu Pokémon UltraSonne und UltraMond. Unter anderem hat Nintendo enthüllt, worum es sich bei den Pokémon, die auf der Spielverpackung abgebildet sind, tatsächlich handelt.

In Wahrheit sind die beiden Pokémon nämlich nur unterschiedliche Formen des bereits bekannten legendären Pokémon Necrozma. In UltraSonne hat es sich des legendären Pokémon Solgaleo bemächtigt und ist zu Abendmähne geworden, wodurch es die Attacke Stahlgestirn wirken kann. In UltraMond wurde es durch die Übernahme von Lunala zur neuen Form Abendmähne und benutzt die Attacke Schattenstrahl. Zudem wurden während der Direct die Ultrabestien Mauerwerk und Detonation vorgestellt, zu denen allerdings noch keine konkreten Informationen vorliegen.

Die geilsten Games für die Feiertage: Top 10: Weihnachts-Blockbuster

Erstkäufer von Pokémon UltraSonne und UltraMond bekommen zudem das kleine Wuffels, welches sich zu Wolwerock weiterentwickelt. Auch dieses Pokémon besitzt, je nachdem, welche Version ihr spielt, unterschiedliche Attacken. In UltraSonne beherrscht es etwa die Attacke Feuerzahn, während es in UltraMond den Donnerzahn einsetzt. Zudem könnt ihr mit Wolwerock, durch die Attacke Goldene Zeit, euer Preisgeld nach einem Kampf verdoppeln. Mit dem Z-Kristall Wolwerockium Z könnt ihr ihm außerdem eine neue Gestein-Attacke beibringen, die Feldeffekte im Kampf aufhebt.

Nintendo hat während der Direct außerdem den neuen New Nintendo 2DS XL in Pokémonform vorgestellt. Dieser kommt im Pokéball-Motiv daher und passend dazu in rot-weiß gehalten. Dieser kommt am 17. November in den Handel.