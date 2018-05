The Pokémon Company hat heute angekündigt, dass Yveltal und Xerneas die nächsten Pokémon sein werden, die im Rahmen des Jahres der Legendären Pokémon im Vordergrund stehen. Vom 4. bis zum 26. Mai werden Spieler bei GameStop-Filialen in Deutschland entweder Yveltal oder Xerneas für ihre Ausgabe von Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, Pokémon Sonne oder Pokémon Mond für Systeme der Nintendo-3DS-Familie erhalten können. Yveltal wird für Pokémon UltraSonne oder Pokémon Sonne erhältlich sein, während Xerneas für Pokémon UltraMond oder Pokémon Mond verteilt wird.

Diese Legendären Pokémon wurden erstmals in Pokémon X und Pokémon Y entdeckt. Wenn Yveltals Schwingen und sein Schwanzgefieder rot leuchten, kann es anderen Lebewesen Energie entziehen. Xerneas ist ein Feen-Pokémon und es heißt, dass es ewiges Leben spenden könne, sobald das Geweih auf seinem Haupt in sieben verschiedenen Farben leuchtet.



Weitere Informationen über die mächtigen Legendären Pokémon Yveltal und Xerneas sowie mehr Details zu zukünftigen legendären Aktionen gibt es auf Pokemon.de/Legendaer. Spannend wird es für Sammler im kommenden Monat, denn dann wird es erstmals möglich sein, das legendäre Pokémon Zygarde ohne Cheats in seiner schillernden Form zu erhalten.