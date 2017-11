Auch wenn Pokémon Tekken DX auf Version 1.1 aktualisiert wurde, fühlt es sich schon wie eine Version 2 an. Viele neue Features haben ihren Weg in das Beat-'em-up gefunden.

Seit dem 22. September ist der Wii-U-Port Pokémon Tekken DX für die Switch erhältlich. Nun gibt es erstmals ein Update mit der Versionsnummer 1.1. Klingt eigentlich nur nach kleinen Balancing-Optimierungen, doch in Wirklichkeit steckt viel mehr in dem Patch. Wie schon zuvor bestätigt wurde, können nun Team-Kämpfe auch online bestritten werden, was zuvor nur lokal möglich war. Heißt: jeder Spieler sucht sich drei Pokémon aus und kämpft mit ihnen um den Sieg. Gruppenkämpfe sind nun ebenfalls verfügbar.

Eine weitere sinnvolle Neuerung ist die Aufnahmemöglichkeit von bestimmten Bewegungen im Trainings-Modus. Wenn ihr also einen Freund habt, der immer wieder das gleiche Schema anwendet, könnt ihr seine Taktik studieren und sie aushebeln. Das sind solide Neuerungen für ein eigentlich schon sehr ausgereiftes Spiel.

Was würdet ihr euch für künftige Updates von Pokémon Tekken DX wünschen? Weitere Modi, ein besseres Balancing oder sogar neue Kämpfer? Im Vergleich zur Wii-U-Version wurde der Roster noch einmal ordentlich aufgestockt. Es ist trotzdem möglich, dass Nintendo in Zukunft DLC-Kämpfer für den Prügler anbieten wird. Genügend Auswahl an Pokémon steht ja definitiv noch zur Verfügung.