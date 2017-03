Für Pokémon Sonne und Mond wurde eine besondere Verteilaktion angekündigt, die mehrere besondere Pikachu beinhaltet. Doch natürlich gibt es einen Haken an der Sache.

Game Freak hat eine Aktion bekannt gegeben, in der über das Jahr verteilt mehrere Pikachu mit Mützen heruntergeladen werden können. Einmal mehr wird Ash Ketchum nun doch in die Spielserie indirekt eingeflochten. Schon das Ash-Quajutsu kreuzte den Anime-Kanon mit dem der Spiele. Das jeweils über einen Zeitraum von etwa einem Monat erhältliche Elektromonster trägt eine von sechs Mützen, die Ash Ketchum in zwanzig Jahren TV-Serie getragen hat.

Die Sache hat nur einen Haken, zwei um genau zu sein. Zum einen erhalten nur Käufer eines Kinotickets zum kommenden Pokémon-Film Zugriff auf die besonderen Pikachu und zweitens, ihr werdet es schon vermutet haben, gilt die Verteilaktion, wie so viele, nur in Japan. Hoffentlich wird Game Freak die Aktion auch im Westen starten. Möglicherweise liegt der hiesigen Direct-to-DVD-Veröffentlichung ja ein Code bei.