Gerüchteweise bekommt auch die kommende Switch-Konsole ihre Version von Pokémon Sonne / Mond spendiert. Dabei handelt es sich angeblich um die Zusatzversion mit dem Namen Sterne oder Stars.

Eurogamer berichtet mit Berufung auf mehrere Quellen, dass sich eine stationäre Version von Pokémon Sonne / Mond für Nintendo Switch in der Mache befinde. Sie hört auf den Arbeitstitel Pokémon Sterne und soll bereits im nächsten Jahr erscheinen.

Angeblich befindet sie sich parallel zur in wenigen Tagen bei uns erscheinenden 3DS-Fassung in Entwicklung und wird einige Features bieten, die so nicht auf Nintendos aktuellem Handheld geboten werden oder schlicht nicht umsetzbar sind, wie etwa HD-Auflösung. Austausch von Pokémon zwischen den drei Versionen soll über die Pokémon-Bank-App möglich sein.

Obwohl bisher keine handfesten Fakten dazu bekannt sind, klingt das Gerücht zumindest nicht unwahrscheinlich. Nintendo hat für Switch bereits große Namen in Aussicht gestellt bzw. diese in der Vergangenheit bei fast jeder Konsolenveröffentlichung aufgefahren. Außerdem müssen nach dem wahrscheinlichen Wegfall von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Start der Switch neue Kaufanreize geschaffen werden. The Pokémon Company bestätigte überdies hinaus, dass man bereits an einem größeren Titel für die Konsole arbeite.