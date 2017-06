Nintendo ließ in Person von Tsunekaza Ishihara von Game Freak heute die Katze aus dem Sack: Auch auf der Switch erwartet euch ein vollwertiges, neues Pokémon-Spiel.

In einem kurzen Statement kündigte Game-Freak-CEO Ishinuro in der E3-Präsentation von Nintendo ein neues Pokémon RPG für die Nintendo Switch an. Damit kommt die auf dem 3DS so erfolgreiche Franchise also mit einem vollwertigen Ableger auch auf die neue Hybrid-Konsole.

Der konkrete Name des Spiels steht noch aus, was im Übrigen auch auf den Termin zutrifft. Allerdings gilt es für euch stark zu sein: Die Veröffentlichung ist noch mindestens ein Jahr entfernt, so Ishihara. Nintendo wird das Spiel damit wohl frühestens im Sommer oder Herbst 2018 auf den Markt bringen.

Im Vorfeld der E3 gab es Gerüchte um einen Switch-Ableger namens Pokémon Stars; dieser Name oder ein anderer solcher Titel wurden aber noch nicht bestätigt.

