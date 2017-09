Noch liegt das Pokémon-RPG für Switch in der Zukunft, doch nun hat sich Pokémon-CEO Tsunekazu Ishihara zu dem Spiel geäußert und kleine, aber nicht unwesentliche Details verraten.

Während der E3 hat Nintendo angekündigt, dass ein Pokémon-Rollenspiel für die Switch in Arbeit ist. Das ist ein großes Ding, denn durch das Hybrid-System haben Game Freak und The Pokémon Company die Scheu vor einer stationären Konsole verloren. Auch wenn die Entwicklung noch mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen wird, hat sich Ishihara über die Zukunft der Reihe auf der Switch ausgelassen.

"Wir sehen in der Switch eine Chance, ein Pokémon mit mehr Tiefe und Ausdruck zu entwickeln. Deshalb ist sie eine extrem wichtige Plattform. Aktuell nutzen wir 7- bis 8-Zoll-Displays, aber auf einem HD-Fernseher lässt sich eine völlig andere Welt mit Grafik und Sound darstellen. Bis jetzt haben wir die Spiele immer für eine Person entwickelt, aber jetzt kann nach Hause gehen und mit jedem spielen. Wie gehen wir diese Themen also an, ohne dass es zu kompliziert wird?"

Klingt also, als dürften wir nicht nur mit einem gewaltigen grafischen Sprung rechnen, sondern auch Eingriffe in das bekannte Gameplay erwarten. Bis wir erste wirklich konkrete Informationen oder einen Titel erfahren, wird aber noch einige Zeit vergehen. Bis dahin wird die Zwischenzeit mit Pokémon UltraSonne und Pokémon Ultramond verkürzt. Beide Editionen erscheinen am 17. November für den 3DS. Wirklich viele Details zu den Titeln wurden aber ebenfalls noch nicht preisgegeben.

