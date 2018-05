Die Hinweise häufen sich, dass Pokémon Switch noch im Mai enthüllt wird. Auch die neue Herangehensweise an Rot und Blau scheint zu stimmen, ihr kommt allerdings sicher nicht darauf, was sich Game Freak da anscheinend überlegt hat.

Vor der E3 hatte eigentlich keiner mehr mit einer offiziellen Enthüllung der neuen Pokémon-Spiele für die Switch gerechnet. Doch immer mehr Insider weisen darauf hin, dass die beiden Editionen noch im Mai, also innerhalb der nächsten zwei Wochen gezeigt werden. Vor allem Emily Rogers spielt dabei eine wichtige Rolle. Ihre und die neuen Informationen des Branchen-Insiders Pixelpar decken sich mit den Nintendo-E3-Leaks von letzter Woche, wonach beide Spiele eine Neuinterpretation der Roten und der Blauen Edition seien. Rogers betont, dass es sich um RPGs handelt, deren Namen bei Fans jedoch für hochgezogene Augenbrauen sorgen dürften. Auch der Erfolgstitel Pokémon GO soll dabei eine wichtige Rolle spielen.

Einen Tag, nachdem ein Logo zu dem möglichen Racing-Spiel Star Fox: Grand Prix aufgetaucht ist, an dem Retro Studios arbeiten soll, zeigte sich nun auch ein mögliches Logo der neuen Pokémon-Spiele, die Pokémon: Let's Go! Pikachu und Pokémon: Let's Go! Evoli heißen sollen. Die beiden Editionen sollen noch im Herbst erscheinen. Pixelpar zufolge stimmen die durchgesickerten Namen. Vor einigen Monaten veröffentlichte er Bilder, in denen er Hinweise zum kommenden Switch-Spiel versteckt haben will. Während viele vor allem auf die Illustration achteten, hat sich der Hinweis offenbar im Text versteckt: "This is just awkward. Let's go!"

Auch der Game-Freak-Mitarbeiter Junichi Masuda postete und retweetete in den vergangenen Monaten auffallend häufig Inhalte, die Pikachu und Evoli thematisierten. Insofern würde der Reboot-Gedanke zu Rot und Blau passen. Schließlich besaß Trainer Rot ein Pikachu, sein Rivale Blau hingegen ein Evoli. Auch ein möglicherweise durchgesickerter Screenshot von vor einigen Wochen, zeigte ein Evoli auf dem Kopf eines Trainers. Dort ist auch zu erkennen, wie das Spiel wohl allgemein aussehen wird:

Damit dürfte auch der E3-Leak zu Nintendos Line-up insgesamt sehr wahrscheinlich zutreffend sein. Was haltet ihr von diesen möglichen Namen und der Verknüpfung mit Pokémon GO?