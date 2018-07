Ende Mai legte das überraschend veröffentlichte Pokémon Quest bereits einen guten Start auf der Switch hin und die Erfolgsgeschichte setzte sich auf Mobile-Plattformen fort. Die Macher freuen sich deshalb nun über einen weiteren Meilenstein.

Binnen zwei Tagen nach dem überraschenden Release Ende Mai hatte die Switch-Version von Pokémon Quest schon über eine Million Spieler angezogen und zum Download des Free-to-Play-Titels bewegt. Ende Juni erschien nun auch die Mobile-Variante für iOS und Android, und auch diese sorgte bereits für erste Erfolge und hervorragende Umsätze.

Nintendo und Game Freak haben nun aber auch fernab der Daten von Analysten wie Sensor Tower offiziell den nächsten Meilenstein bestätigt: Über alle Plattformen - also Switch, iOS und Android - hinweg wurde das F2P-Spiel nunmehr bereits über 7,5 Millionen Mal heruntergeladen.

Diesen Umstand gilt es natürlich zu feiern, was man in diesem Fall mit einem speziellen japanischen TV-Spot tut, der nun veröffentlicht wurde. Diesen könnt ihr euch anbei bei uns ansehen. Seid ihr in Pokémon Quest auch schon dabei?