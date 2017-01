Niantic hat ein neues Update für Pokémon GO veröffentlicht, das ein paar Probleme der beliebten App behebt.

Niantic hat bekanntgegeben, dass ein neues Update für Pokémon GO ausgerollt wird. Der Softwareflicken hebt die Spielversion auf 0.55.0 auf Android- und Version 1.25.0 auf iOS-Geräten. Neben vereinzelten Textkorrekturen, wird die Ladezeit auf Android-Geräten verbessert.

Weiterhin hat der Support für Rollstuhlfahrer seinen Weg in die Apple-Watch-Fassung gefunden. Außerdem sollen Verbindungsprobleme mit dem Pokémon GO Plus Device gelöst worden sein. Das Update wird nach und nach an die Besitzer der App verteilt.