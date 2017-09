So kommt ihr ohne Ticket an Safari-Zone-Pokémon

Keines der 4.000 Tickets für das Pokémon-GO-Safari-Zone-Event im Centro Oberhausen bekommen? An seltene Pokémon wie Kangama könnt ihr aber trotzdem kommen.

Am 16. Dezember findet das Pokémon GO Safari Zone Event im Centro Oberhausen statt. Nachdem die 4.000 kostenlosen Tickests innerhalb von Minuten vergriffen waren und es zu Komplikationen kam (zur Meldung: Pokémon GO: Safari Zone Tickets ausverkauft), war der Unmut unter Spielern so kurz nach dem Pokémon GO Fest vor einigen Monaten, groß. Ohne Ticket ist die Teilnahme nicht möglich. Vor Ort werden Event-Pokémon wie Kangama, Chaneira, Larvitar und neue Formen von Icognito fangbar sein. Doch jeder, der sich nun auf genau diese digitalen Goodies gefreut hat, guckt nicht komplett in die Röhre.

Es wird im Raum Oberhausen trotzdem möglich sein, die oben genannten Pokémon zu fangen. Sie tauchen dort überall auf, auch wenn die Spawn-Rate ohne Ticket deutlich niedriger ist. Damit es nicht in einer ähnlichen Katastrophe wie in Chicago endet, stellt das Centro einen Funkmast auf, um die Ladevorgänge der App zu beschleunigen. Werdet ihr extra dafür nach Oberhausen fahren oder ist euch der Aufwand zu hoch?

