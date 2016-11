Pokémon GO

Während des Halloween-Events ist der tägliche Umsatz von Pokémon GO in die Höhe geschnellt. So wurden pro Tag des Events im Durchschnitt 4,6 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Auch wenn der große Hype um Pokémon GO abgeflacht ist, ist die App noch lange kein Minusgeschäft. Das zeigt vor allem, wie hoch der Umsatz zu Halloween gewesen ist. Denn während des Events wurden 4,6 Millionen US-Dollar pro Tag umgesetzt.

Im Vergleich bedeutet das, dass knapp 133 Prozent mehr Umsatz gemacht wurde als an normalen Tagen davor. Denn im Zeitraum vom 18. bis 22. Oktober belief sich der tägliche Umsatz auf knapp 2 Millionen US-Dollar pro Tag.

Vor allem hat es sich bei dem Halloween-Event um eine kleine Veranstaltung gehandelt. Daher werden die Umsatzzahlen interessant sein, wenn es tatsächlich zu einem größeren Event oder einem großen Update kommen sollte.