Pokémon GO feiert Ostern ab heute mit einem weiteren In-Game-Event, dem Ei-Festival. Die Teilnahme lohnt sich gleich mehrfach.

Niantic, Inc. und The Pokémon Company International feiern den Frühlingsanfang heute mit Pokémon GOs nächstem In-Game-Event, dem Ei-Festival. Von 21:00 Uhr deutscher Zeit ab dem heutigen Donnerstag bis zum 20. April gleicher Zeit können alle Trainer Pokémon erhalten, die normalerweise nicht aus 2-km-Eiern schlüpfen würden. Trainer werden mehr Bonbons für jedes Pokémon verdienen, das aus einem Ei schlüpft.

Das ist aber noch nicht alles. Während des Ei-Festivals könnt ihr auch schneller im Level aufsteigen und doppelte EP für jede Handlung erhalten. Glücks-Eier sind außerdem 50 % günstiger im In-Game-Shop, was bedeutet, dass Spieler viermal so viel EP verdienen, wie sonst, wenn ein Glücks-Ei eingesetzt wird. Um mehr über das Ei-Festival in Pokémon GO zu erfahren, besucht den offiziellen Pokémon-GO-Blog.