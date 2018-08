Auch wenn der anfängliche Hype um Pokémon GO nachgelassen hat, so ist der Augmented-Reality-Titel für Smartphones immer noch angesagt und erfolgreich unterwegs. Für neuen Schub könnte nun ein unter Fans ersehnter Spielmodus sorgen.

Pokémon GO hat mit der Handelsfunktion ja bereits ein Feature erhalten, das Gamer untereinander interagieren lässt. An dieser Front ist Niantic bislang aber noch keineswegs fertig, denn diesen Bereich will man offenbar noch im laufenden Jahr gehörig ausbauen. Darauf lässt nun ein Interview mit Anne Beuttenmuller, European Head of Marketing bei Entwickler Niantic, schließen.

Eigentlich ging es in diesem Interview bevorzugt um Ingress, ein weiteres Niantic-Projekt, doch einige Fragen drehten sich dann eben auch um Pokémon GO. Als es darum ging, woran Niantic diesbezüglich derzeit arbeite, antwortete Beuttenmuller:

"Wir arbeiten derzeit an einem PvP-Modus, der schon bald im Spiel erscheinen wird. Wir sind außerdem immer noch damit beschäftigt, das Feature zu verbessern, das gerade erst sein Debüt gegeben hat. Ich spreche dabei um das Freundesystem und die Funktionen wie beispielsweise das Tauschen von Pokémon. [...] Wir verbessern jeden Aspekt des Spiels konstant weiter und das nächste große Ding, das wir bis zum Ende des Jahres hinzufügen wollen ist der PvP-Modus."

Ein solcher PvP-Modus, der Spieler auch gegeneinander in Duellen antreten ließe, wäre für Pokémon GO sicherlich großartige Neuigkeiten; schließlich wird ein solcher schon länger von den treuen Fans gefordert. Niantic könnte dabei ein traditionelleres, rundenbasiertes Kampfsystem im Spiel unterbringen. Über die weiteren Entwicklungen zum Thema halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.