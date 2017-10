Pokémon GO

In den kommenden Tagen startet in Pokémon GO nicht nur ein Halloween-Event, es werden auch Pokémon der 3. Generation eingeführt.

Innerhalb der nächsten Tage wartet auf Fans von Pokémon GO ein ganzer Schwung neuer Inhalte. Ein neuer Startbildschirm ist durchgesickert, auf dem in unheimlicher Stimmung einige Geist-Pokémon gezeigt werden. Dabei handelt es sich nicht nur um Gengar, sondern auch um Shuppet, Banette, Zwirrlicht, Zwirrklop und Zobiris. Es darf also stark angenommen werden, dass im Rahmen des kommenden Halloween-Events zumindest diese neuen Pokémon aus der dritten Spielegeneration (Rubin und Saphir) gefangen werden können.

Das Bild wurde nach dem letzten Update in den Spieldaten gefunden. Hinweise über die bevorstehende Einführung der dritten Generation gab es aber schon über die letzten Monate verteilt. Über das Wochenende wurden die Sound-Dateien für die neuen Pokémon hinzugefügt, das letzte Stück an Daten also, bevor sie veröffentlicht werden können. Das heißt aber nicht, dass zwangsläufig alle auf einmal freigeschaltet werden. Schon zum Start der 2. Generation machten zunächst einige Baby-Pokémon den Anfang. Mindestens aber mit den auf den Bildern Gezeigten ist zu rechnen.

Allerdings ist die zweite Generation bisher noch nicht komplett fangbar. Ho-Oh, Farbeagle und Botogel warten noch darauf, von euch gefangen werden zu können. Ein interessantes Detail ist, dass die Person im Vordergrund des Bildes bei genauerem Hinsehen eine Mimigma-Mütze trägt. Möglichweise wird dieses Kleidungsstück an alle Spieler verteilt.