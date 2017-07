Nun ist es hoch offiziell. Schon in den kommenen Tagen habt ihr in Pokémon GO erstmals die Chance fünf legendäre Pokémon zu fangen. Welche das sind und wie ihr an sie herankommt, erfahrt ihr direkt hier bei uns.

Heute am 20. Juli wurden erstmals hochoffiziell legendäre Pokémon für die Erfolgs-App angekündigt. Als erstes haben Teilnemer des Pokémon GO Festes in Chicago die Chance, Lugia, Ho-Oh, Arktos, Zapdos und Lavados zu fangen, sofern eine weltweite Herausforderung erfüllt wird. dabei muss global eine bestimmte Zahl von Pokémon gefangen werden, damit die Legendären auf dem Fest freigeschaltet werden. Der nächste Schritt besteht darin, dass Lugia und Co. vor Ort am 22. in einem Raid-Kampf besiegt werden müssen, bevor sie weltweit freigeschaltet werden.

Sie tauchen anschließend in Raid-Arenen auf, die an einem besonderen Raid-Ei zu erkennen sind. Zusammen mit anderen Spielern müssen die fünf begehrten TAschenmonster innerhalb eines Zeitfensters besiegt werden, um sie ins eigene Team aufnehmen zu können, sofern es erfolgreich gefangen wird. Einen passenden Trailer, der den Ablauf nochmals grob aufzeigt, gibt es ebenfalls schon. Seid ihr dabei und schnappt euch die ersten offiziellen legendären Pokémon?