Apple hat die erfolgreichsten App des Jahres 2016 im App Store bekanntgegeben. Wenig überraschend hatte dabei Pokémon GO die Nase vorne.

Pokémon GO war 2016 die erfolgreichste und am häufigsten heruntergeladene Applikation auf Apples iOS-Geräten. Das hat das Unternehmen aus Cupertino nun bekanntgegeben, nannte jedoch keine konkreten Zahlen.

Im Veröffentlichungsmonat Juli 2016 erreichte Pokémon GO seiner Zeit bereits 75 Millionen Downloads, wieviele bis Jahresende noch dazu gekommen sind, ist nicht bekannt. Dennoch sah sich der Mobile-Hit namhafter Konkurrenz ausgesetzt, denn das erst im Dezember veröffentlichte Super Mario Run erreichte noch Platz 10 der Jahrescharts 2016. Obwohl das Spiel nur wenige Wochen erhältlich war, sorgte wohl auch die gemeinsame Marketing-Kampagne von Nintendo und Apple für entsprechende Erfolge.

Allein in den ersten vier Tagen nach dem Release erreichte Super Mario Run sage und schreibe 40 Millionen Downloads. Wie sich in der Zwischenzeit herausgestellt hat, hat sich davon aber nur ein Bruchteil schlussendlich auch die kostenpflichtige Spielversion gesichert. Dennoch: An Weihnachten und Neujahr war Super Mario Run weiter der gefragteste Titel im App Store, so dass es für Pokémon GO in einem vergleichbaren Zeitfenster wohl eng werden dürfte, weiter als am häufigsten heruntergeladener App-Store-Titel zu gelten.

Eine vollständige Top-10-Liste hat Apple nicht veröffentlicht. Zu den ebenfalls erfolgreichen Apps gehören jedoch Prisma, Reigns, Procreate, Lumino City, Sweat with Kayla und djay Pro. Insgesamt gibt es im App Store nun 2,2 Millionen Programme, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 20 Prozent entspricht. Allein im Dezember 2016 wurden Apps im Gegenwert von drei Milliarden US-Dollar gekauft - neuer Rekord.