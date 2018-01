Es gab vor einigen Tagen ja bereits Gerüchte um neue Pokémon im erfolgreichen Mobile-Ableger Pokémon GO - und diese haben sich nun bestätigt. Niantic bestätigte, dass ab sofort 23 weitere Taschenmonster gefangen werden können.

In einer kurzen Stellungnahme hat Entwickler Niantic angekündigt, dass es im erfolgreichen Mobile-Spin-Off Pokémon GO ab sofort 23 neue Pokémons gibt. Diese entstammen der Hoenn-Region und können im Smartphone-Spiel nun gefangen werden.

Zwar hat sich Niantic nicht konkret zu den einzelnen Pokémons geäußert, als gesichert gilt aber mittlerweile, dass folgende Monster nun vertreten sind:

Whismur

Loudred

Exploud

Aron

Lairon

Aggron

Numel

Camerupt

Trapinch

Vibrava

Flygon

Cacnea

Cacturne

Lunatone

Solrock

Bei diesen Pokémons handelt es sich um diejenigen, die entweder auf einem Artwork bereits zu sehen waren oder im Rahmen der Evolutionslinien bereits entlarvt wurden. Da es sich dabei erst um 15 Monster handelt, bleibt zu klären, um welche es sich bei den verbleibenden acht handelt.

Via Reddit wird aber schon fleißig spekuliert, welche weiteren Pokémons verfügbar sein könnten. Die Mehrheit soll demnach auch der Wüsten der Hoenn-Region entstammen, wo die dritte Generation der Serie angesiedelt ist. Zu den typischerweise dort auch in Pokémon Ruby / Sapphire gefundenen Exemplaren, die damit auch für Pokémon GO in Betracht kommen, zählen:

Nosepass

Torkoal

Baltoy

Claydol

Lileep

Cradily

Anortih

Armaldo

Mit diesen acht Exemplaren landet man bei der angekündigten Anzahl von 23. Sicherheit, ob es sich aber tatsächlich um exakt diese 23 Pokémon handelt, gibt es erst, wenn Spieler diese gefangen haben oder Dataminer entsprechende Informationen aus den Spieldateien zu Tage fördern.