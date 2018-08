Pokémon GO

Wenn ihr Mew längst gefangen habt, wartet in Pokémon GO bald ein neuer Spezialauftrag auf euch: Celebi will gefangen werden.

Professor Willow aus Pokémon GO braucht erneut eure Hilfe. Er ist auf der Spur des Mysteriösen Pokémon Celebi. Am 20. August wird dieses Spezialforschungsprojekt weltweit verfügbar sein.

Während ihr Celebis Fähigkeit zur Zeitreise entdeckt, werden viele Projekte eure Fähigkeiten als Trainer auf die Probe stellen. Schließt diese Projekte ab, um EP und nützliche Items zu erhalten. Ihr könnt die Spezialforschung für Celebi jederzeit beginnen, solange ihr das dritte Spezialforschungsprojekt für Mew abgeschlossen habt. Anschließend könnt ihr aktiv in eurem eigenen Tempo an beiden Projekten arbeiten!

Die Trainer, die bereits beim Pokémon GO-Fest die exklusive Spezialforschung abgeschlossen und das Zeitreise-Pokémon gefangen haben, erhalten bei diesem neuen Spezialforschungsprojekt Bonbons, um ihr Celebi zu stärken.

Die Anwesenheit von Celebi hat ebenfalls weitere Pokémon angezogen, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden. Außerdem sind während dieser Zeit Feldforschungsprojekte mit Pokémon verfügbar, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden. Stimmt euch auf Johto ein und macht euch für ein neues Abenteuer bereit!