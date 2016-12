Via Reddit machen im Netz derzeit neue Bilder die Runde, die auf den baldigen Start eines größeren Events zu Pokémon GO schließen lassen. Die Kaffeehaus-Kette Starbucks hat dabei ihre Finger im Spiel.

Pokémon GO könnte noch im weiteren Verlauf dieser Woche eine erste große, gesponsorte Promo-Aktion erhalten; darauf lässt nun neues Material schließen, das via Reddit im Netz die Runde macht. So klinkt sich Starbucks in das Mobile-Game voraussichtlich ab dem 08. Dezember ein.

Das geleakte Material, das dem Vernehmen nach von einer Webseite stammt, die nur von Starbucks-Mitarbeitern eingesehen werden kann, werden zahlreiche Starbucks-Filialen zu PokéStops umfunktioniert. Spieler von Pokémon GO werden dort den Gegenstand "Frappuccino Blended Beverage" erhalten. Dabei handelt es sich aber nicht nur um einen Ingame-Gegenstände, vielmehr wird Starbucks für die Dauer der Aktion das Getränk offenbar auch in den Filialen anbieten.

Allerdings deuten die Materialien darauf hin, dass über diese Promo-Aktion hinaus auch ein größeres Update für das Spiel involviert ist. Bereits Ende November verdichteten sich die Gerüchte, wonach für Dezember ein großes Update anstehen könnte, das zahlreiche neue Pokémons integriert. Durch Datamining wurde publik, dass im Code schon 100 neue Pokémons enthalten sind, die bis dato aber noch nicht freigeschaltet wurden. Gut möglich, dass die Veröffentlichung des entsprechenden Updates mit dem Starbucks-Event einher geht. Wir halten euch auf dem Laufenden!