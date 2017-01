Nach Pokémon GO bekommt die erfolgreiche Franchise auch im Westen nun einen weiteren Mobile-Titel spendiert. Pokémon Duel wurde nun nämlich für iOS und Android veröffentlicht - zumindest in den USA.

Das in Japan auch als Pokémon Comaster bekannte Mobile-Spiel schafft unter dem neuen Namen Pokémon Duel nun auch den Sprung in den Westen. Zumindest in Nordamerika - und vermutlich auch in Kürze bei uns - ist der Titel für iOS und Android kostenfrei zu haben. Wer von der Franchise nicht genug bekommt und neben Pokémon GO einen weiteren Ableger für Smartphones genießen möchte, darf sich freuen.

Zwar ist der grundlegende Download des Strategiespiels Pokémon Duel kostenfrei, auch hier gibt es aber natürlich In-App-Käufe. Im Titel erwarten euch einige bekannte Pokémon-Charaktere, aus denen ihr - inspiriert von klassischen Brettspielen - Decks baut. Diese bestehen aus sechs Pokémon, die ihr gegen einen Gegner ins Rennen schickt. Ziel ist es, zur gegnerischen Seite auf dem Spielbrett zu gelangen. Gespielt wird Zug um Zug, wobei ihr natürlich eure Seite des Bretts verteidigen müsst.