In einem Gespräch hat sich Sonys Shawn Layden zur Zukunft von PlayStation VR geäußert. So arbeitet man bereits an verschiedenen Neuerungen.

Auch wenn PlayStation VR erst in der nächsten Woche seinen Weg in die Händlerregale finden wird, arbeitet Sony bereits an verbesserten Versionen des VR-Headsets. Das hat der Leiter der Worldwide Studios Shawn Layden im Gespräch mit IGN zu verstehen gegeben. So erläutert er, dass, sobald die erste Version eines Geräts auf dem Markt kommt, im Hintergrund bereits an Verbesserungen im Design und der Technik gearbeitet wird, da es bereits einige Technologien gibt, die man in das Konzept einbeziehen möchte.

Außerdem bezeichnet er das aktuelle Headset als "ersten Schritt auf einer langen Reise". Sollte die VR-Erfahrung ein Erfolg werden, wie es die Analysten prophezeien, wird das aktuelle Headset also nicht die letzte Hardware in dem Bereich sein, die wir von Sony zu sehen bekommen.