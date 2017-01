Obwohl es stellenweise noch immer zu Engpässen bei der Lieferung von PSVR-Einheiten kommt, hat sich Sony bisher mit offiziellen Verkaufszahlen zurückgehalten. Nun gibt es eine neue Prognose.

Mit der PlayStation VR hat Sony die virtuelle Realität auf den Konsolenmarkt gebracht. Jedoch ist bisher nicht wirklich klar, ob die VR-Brille ein Erfolg für die Japaner ist, da es noch keine offiziellen Verkaufszahlen gibt. Nun haben sich die Analysten von SuperData Research zu einer neuen Prognose hinreißen lassen.

So ist das Kundeninteresse da, was dadurch gezeigt werde, dass das VR-Headset stellenweise noch immer ausverkauft ist. Jedoch habe es Sony verpasst, genügend Bundles mit der benötigten Hardware, sprich der PlayStation-4-Kamera und den Move-Controllern, anzubieten. Das soll zeigen, dass der Launch ein kleiner Test war, was die Nachfrage angehe. Daher gehe man davon aus, dass in diesem Quartal die Verkaufszahlen auf über eine Million Exemplare ansteigen.