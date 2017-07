Wir berichteten regelmäßig über die Erweiterung des Angebots des Game-Streaming-Dienstes PlayStation Now, doch deutsche Spieler konnten davon bis dato nicht profitieren. Nun kündigte Sony aber endlich auch den Deutschland-Start an.

In einer Pressemeldung kündigte Sony Interactive Entertainment Europe heute an, dass PlayStation Now im weiteren Jahresverlauf endlich auch in Deutschland, Frankreich und Luxemburg eingeführt wird; einen konkreten Starttermin nannte man zunächst aber noch nicht. Immerhin gibt es damit aber nun endlich Gewissheit und Licht am Ende des Tunnels, dass es 2017 soweit sein wird. Spieler in Österreich und der Schweiz gehen indes zunächst weiter leer aus.

Bevor der Streaming-Dienst in hiesigen Gefilden anläuft, wird dieser im Rahmen eines Betatests noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Wer an dieser Testphase teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Webseite registrieren.

Via PlayStation Now haben Inhaber einer kostenpflichtigen Abonnements die Möglichkeit, Hunderte an PS3- und neuerdings auch PS4-Titel zu streamen, ohne diese herunterladen zu müssen. Trophäen, Multiplayer-Modis, Status-Updates und mehr werden dabei ebenfalls unterstützt. Bis dato ist der Dienst ausschließlich in den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden nutzbar. Wenn PS Now in Deutschland startet, wird der Dienst Spielern ab 18 Jahren vorbehalten sein.