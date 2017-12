Der mittlerweile auch in Deutschland verfügbare Streaming-Dienst PlayStation Now hatte ja ohnehin bereits ein breites Line-up an sehenswerten Spielen. Pünktlich zur Weihnachtspause gibt es im Dezember nun das nächste Update mit weiteren Titeln.

Sony hat das Line-up an via PlayStation Now verfügbaren Spielen wieder erweitert. So erwarten euch beim Game-Streaming-Dienst nun weitere PS3- und PS4-Titel, die Abonnenten ohne weiteren Aufpreis nun in Gänze zocken können. Ein Download ist dabei wie gewohnt nicht notwendig.

Bei der neuen Erweiterung des Spielekatalogs sticht sicherlich der Blockbuster Dishonored: Die Maske des Zorns heraus. Dabei handelt es sich um den ersten Teil der gelobten Actionreihe. Unser Dishonored Review könnt ihr zur Einstimmung noch einmal nachlesen. Unter den weiteren neuen Titeln befinden sich keine ausgemachten Blockbuster, diese sollten aber für die nötige Abwechslung sorgen.

Neu im Dezember mit von der Partie sind:

Dishonored: Die Maske des Zorns

Sparkle 2

Tennis in the Face

Mousecraft

Pang Adventures

Krinkle Krushers

Super Exploding Zoo!

Don’t die, Mr. Robot!

Atari Flashback Classics Vol 1

Zu den Highlights der verfügbaren Spiele bei PlayStation Now zählen weiterhin die Exklusivtitel wie The Last of Us, Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception oder Killzone: Shadow Fall sowie extern entwickelte Blockbuster wie Red Dead Redemption, Batman: Arkham City und viele mehr. Der Preis für das monatliche Abonnement beträgt 16,99 Euro und bietet unbegrenzten Zugriff auf mehr als 450 PS4- und PS3.Spiele.