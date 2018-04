Sony baut den Game-Streaming-Dienst PlayStation Now auch im April wieder fleißig aus und hat die Neuzugänge zum Spiele-Line-up nun bekannt gegeben. Wir verraten euch hier, worauf ihr euch in diesem Monat freuen dürft.

Wie zum Start in jeden neuen Monat werden nicht nur die kostenfreien Spiele via PlayStation Plus kommuniziert, auch der kostenpflichtige Game-Streaming-Dienst PlayStation Now bekommt regelmäßig Neuzugänge. Sony hat die Neulinge im Line-up nun offiziell bestätigt.

Im April sind die PS4-Versionen von Saints Row: Gat Out of Hell, The Unfinished Swan und Risen 3: Enhanced Edition neu mit von der Partie. Damit kommen Indie-Fans ebenso auf ihre Kosten wie Liebhaber von abgedrehter Action sowie von Rollenspielen. Die PS3-Versionen dieser Titel waren bereits seit geraumer Zeit erhältlich, nun gibt es aber auch die aufgebohrten PS4-Versionen.

Daneben gibt es aber natürlich auch etliche komplett neue Titel im Spiele-Portfolio, wobei Homefront: Revolution und Mighty No. 9 sicherlich zu den bekanntesten und aktuellsten Vertretern zählen. Daneben sind außerdem die folgenden Titel neu am Start:

APB Reloaded

Azkend 2

Baseball Riot

Dark Rose Valkyrie

Dead Island Retro Revenge

Dynamite Fishing World Games

F1 2016

Homefront

Mantis Burn Racing

Omega Quintet