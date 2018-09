Im Gegensatz zu Microsoft hat Sony die Arbeiten an der Next-Gen-Konsole PlayStation 5 noch nicht offiziell verkündet, doch dass diese im Hintergrund längst laufen, ist ein offenes Geheimnis. Dabei wollen die PlayStation-Macher offenbar auch das PlayStation Network grundlegend überarbeiten.

Seit dem Start des PlayStation Network im November 2006 wurde das Online-Netzwerk von Sony diversen Änderungen und Verbesserungen unterzogen, unter anderem auch um die Stabilität des Dienstes immer weiter zu verbessern. Die nächste ganz große Überarbeitung könnte mit der bevorstehenden PlayStation 5 ins Haus stehen, wenn man neuen Gerüchten Glauben schenken mag.

So äußerte sich der für gewöhnlich gut informierte Journalist Jez Corden, seines Zeichens Schreiberling bei Windows Central, via Twitter zum Thema. Demnach würden erste Infos für ein entsprechend großes Update des PSN vorliegen. Zwar geizt Corden dabei noch mit spezifischen Angaben, allerdings findet das Stichwort "Cloud" besondere Erwähnung.

Gut möglich also, dass Sony mit dem Start der PS5 im PlayStation Network verstärkt auch auf Cloud-basierte Gaming-Dienste setzen wird. Auch Microsoft investiert in diese Richtung, so dass für Sony ein solcher Schritt in der nächsten Konsolengeneration nur logisch erscheint. Die Weiterentwicklung von PlayStation Now, das möglicherweise direkt in das PSN integriert werden könnte, ist dabei sicherlich eine Option.

Derzeit ist die Gemengenlage aber schlicht noch nicht klar, so dass ihr das Thema zunächst als Gerücht einstufen solltet. Sobald es weitere Infos gibt, informieren wir euch natürlich umgehend.