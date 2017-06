Sony äußert sich zum Start von Nintendo Switch und verrät, wie es mit der PS Vita weitergeht.

In einem Interview mit der Website Time sprach Shawn Layden, President and CEO of Sony Computer Entertainment America, über den aktuellen Stand sowie die Zukunft der Marke PlayStation. Dabei äußerte sich Layden auch zum Erfolg von Nintendos Switch-Konsole. Das System sei "ein großer Erfolg" und "genau das, worauf die Fans gewartet hätten".

Eine direkte Konkurrenz für die hauseigene PlayStation 4 scheint Layden darin aber nicht zu sehen: "Wenn man sich unsere Zahlen anschaut, stellt man glaube ich fest, dass viele Spieler einen Zwei-Konsolen-Haushalt haben. Und ziemlich oft stehen dabei PlayStation 4 und Switch Seite an Seite." Darüber hinaus habe sich der Start von Switch nicht messbar auf die Verkäufe der PS4 ausgewirkt.

Im Zusammenhang mit der portablen Switch wurde Layden auf einen möglichen Nachfolger zur PlayStation Vita angesprochen. Eine neue tragbare Konsole sei nicht geplant, stattdessen wolle man die PS Vita weiterführen, wenn auch primär auf dem japanischen Markt. Dagegen habe man in Europa und den USA die breite Masse einfach nicht erreicht, so Layden weiter. Konkrete Gründe für den Misserfolg nannte er jedoch nicht.