In einer neuen Ausgabe der TIME hat sich Sony-Mann Shawn Layden nun zur bisherigen Performance von PlayStation 4 Pro und PlayStation VR geäußert.

Die Verkaufszahlen der PS4 Pro und der PlayStation VR sind sehr gut, allerdings könnten diese besser ausfallen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass Sony offenbar die Nachfrage nicht ganz so gorß eingeschätzt hatte und der Nachschub daher hier und da knapp ausfällt.

Layden zeigt sich daher sehr zufrieden mit der bisherigen Performance der beiden Plattformen. "Wir sehen das nicht als eine Modeerscheinung", sagt er beispielsweise in Bezug auf das VR-Headset PSVR. "Es ist ein brandneues Medium und nicht nur für Gaming-Entertainment, sondern auch für Non-Gaming-Entertainment." Die Verkaufszahlen hätten die Million verkauften Exemplare weit überschritten.

In Bezug auf die PS4 Pro sagt Sonys Jim Ryan zudem, dass eine von fünf verkauften PS4-Konsolen eine Pro-Variante sei. "Das übertrifft unsere Erwartungen. Genauso wie bei PSVR nehme ich an, dass wir keinen sehr guten Job gemacht haben, die Nachfrage zu prognostizieren." Aufgrund der Produktknappheit wird die Anzahl 1 von 5 auch zunächst wohl weiter so anhalten. Zur konkreten Anzahl der verkauften PS4-Pro-Konsolen äußerten sich aber weder Ryan noch Layden.