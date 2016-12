Sony hat heute überraschend ein weiteres Firmware-Update für seine aktuelle Konsole PlayStation 4 veröffentlicht. Dabei handelt es sich jedoch um einen eher kleineren Patch.

Große neue Features dürft ihr im neuen Firmware-Update für die PlayStation 4 nicht erwarten. Das drückt sich auch in der Versionsnummer 4.07 aus, die nun via PlayStation Network zum Download bereit steht. Lediglich 312,3 MB an Daten müssen dafür durch die Leitung gejagt werden.

Sony verzichtet auf ein detailliertes Patch-Log und gibt lediglich bekannt, dass die neue Firmware-Version zu einer Verbesserung der Qualität der System-Performance beitragen soll. Die Stabilität wird dabei durch kleinere Veränderungen weiter optimiert.