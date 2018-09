Auch heute gibt es wieder eine Meldung aus der Kategorie unverhofft kommt oft: Sony hat ab sofort die neue System-Software der Versionsnummer 6.00 für die PlayStation 4 verfügbar gemacht.

Spieler können sich ab sofort die neue System-Software 6.00 für ihre PlayStation 4 herunterladen. Obwohl es sich um eine komplett neue Version handelt, ließ Sony dieses Mal aber neue Features offensichtlich aus. Das ist sonst für neue Hauptversionen eigentlich üblich gewesen, in diesem Fall jedoch nicht.

Das rund 447 MB große Update bietet laut dem Patch-Log ausschließlich Verbesserungen der System-Performance. Wenn es hier und da doch kleinere neue Features geben sollte, dann waren diese Sony offensichtlich keine Erwähnung wert. Die Verbesserung der System-Performance hat indes nur mit der PS4 zu tun, nicht jedoch mit irgendwelchen Spieltiteln. Wer höhere Frameraten oder irgendwas in diese Richtung in Spielen erwartet, ist also insoweit fehl am Platz.

Der Download der neuen Version 6.00 kann manuell über die Einstellungen auf der PS4 sowie PS4 Pro gestartet werden. Im Laufe des Tages ist der Download auch über die offizielle Webseite zur PlayStation 4 möglich.