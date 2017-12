Sony darf weiter an der Erfolgsgeschichte der PlayStation 4 rund um den Globus schreiben. Nun wurde per Pressemeldung das Erreichen des nächsten Meilensteins verkündet.

Sony Interactive Entertainment hat in der Pressemeldung gleich mehrere neue Marken verkündet, welche die Heimkonsole PS4 und die zugehörige Hard- und Software nun geknackt haben. Dabei sticht natürlich ein großes Meilenstein heraus: Bis zum 26. November 2017 wurden nun weltweit mehr als 70 Millionen PS4-Systeme verkauft. Herzlichen Glückwunsch!

Damit aber nicht genug. Am 03. Dezember 2017 konnten weltweit nunmehr über 617 Exemplare von PS4-Spielen via Händler und digitale Vertriebskanäle veräußert werden. Und auch PlayStation VR befindet sich weiter auf Erfolgskurs: Die Virtual-Reality-Hardware profitiert vom starken Abverkauf der PS4 und bringt es bis zum gleichen Termin nun auf über zwei Millionen Verkäufe an Endkunden.

Überhaupt ist PSVR mittlerweile gut dabei: Bereits mehr als 150 Titel wurden für die Plattform veröffentlicht, wovon bis zum 03. Dezember mehr als 12 Millionen Exemplare bei Einzelhändlern weltweit sowie digital über den PlayStation Store vertickt wurden.

Andrew House, Vorsitzender von Sony, kommentiert die neuen Meilensteine: "Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen die einzigartigen Unterhaltungsmöglichkeiten von PlayStation 4 nutzen und sich eine neue Technologie wie PlayStation VR etabliert. Ich kann unseren Fans und Partnern gar nicht genug danken. Durch ihre Unterstützung ist PlayStation zu einem der größten Gaming-Netzwerke der Welt geworden. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden wir weiterhin unermüdlich daran arbeiten, dieses Momentum aufrechtzuerhalten und PS4 zum 'Best Place to Play' zu machen."

Künftig sollen weitere Exklusivtitel wie God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man, Shadow of the Colossus oder Days Gone weitere Gamer auf die Plattform locken.