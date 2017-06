Sony hat auf der diesjährigen E3 das PlayLink-Feature für die Heimkonsole PlayStation 4 vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht nur um passende Spiele, sondern auch um eine vollständige Smartphone-Integration als Controller.

Via PlayLink können Spieler künftig ihr Smartphone oder ihr Tablet mit der PlayStation 4 verbinden und das Gerät anschließend als vollwertigen Controller nutzen. Dadurch sollen komplett neue Spielerfahrungen auf der Heimkonsole entstehen. Passend dazu wird es daher auch eine variantenreiche Ansammlung an Spielen für das PlayLink-Feature geben, das vor allen Dingen gesellige Spieleabend mit Freunden einfacher machen soll.

Die PlayLink-Spiele sollen sich Touchscreen- und Kameramöglichkeiten zu Nutze machen. Bislang angekündigte Titel variieren dabei von düsteren Kriminal-Thrillern bis hin zu Schnellfeuer-Quiz-Spielen. Beispielsweise haben die Until-Dawn-Macher mit Hidden Agenda einen PlayLink-Thriller angekündigt.

Um den Launch von PlayLink zu feiern, werden PS-Plus-Abonnenten ab dem 04. Juli das spaßige That's You! als Vollversion erhalten. Nicht-Mitglieder beim Abodienst können sich den Titel ab dem 05. Juli im PlayStation Store oder im Handel erwerben. Neben Hidden Agenda wurden im Übrigen noch Knowledge is Power, Frantics und SingStar Celebration für das Feature angekündigt. Einen ersten Trailer findet ihr anbei.