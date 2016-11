Via PlayStation Blog hat Sony nun weitere Details zum bevorstehenden Event PlayStation Experience bekanntgegeben. Mit dabei ist nicht nur eine Liste der spielbaren Spiele, sondern auch Details zu den Panels - und hier gibt es durchaus Interessantes.

Die diesjährige PlayStation Experience wird am 03. sowie 04. Dezember 2016 im kalifornischen Anaheim stattfinden. Nun hat Sony weitere Details zum Programm bekanntgegeben.

So soll es mehrere Panels auf dem Event geben, die sich am Sonntag, den 04. Dezember den bereits angekündigten Titeln Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo Sport und allgemeineren Gaming-Themen widmen werden. Am vorherigen Samstag, den 03. Dezember, gibt es allerdings ab mittags im Stundentakt gleich drei Panels, zu denen Sony bis dato keine näheren Angaben machen will. Die Vermutung liegt nahe, dass das Unternehmen folglich gleich drei unangekündigte Projekte zeigen wird. Eines davon könnte womöglich der Story-DLC zu Uncharted 4 sein, um den sich Spekulationen schon länger ranken.

Im Übrigen werden folgende Titel in spielbarer Form auf der PlayStation Experience vertreten sein: